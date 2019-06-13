В ООН напомнили о количестве жертв и пострадавших от войны на Донбассе. Новости

За 5 лет вооруженного конфликта на Донбассе погибли более 3,3 тыс. мирных жителей, еще более 7 тыс. человек получили ранения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 июня, в ходе презентации 26-го доклада* о ситуации с правами человека в Украине сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

«5 лет прошло, а конфликт продолжается, как 5 лет назад, так и сейчас гражданские страдают от конфликта, влияние которого имеет множество форм. Смерть и ранения являются самыми частыми последствиями», – сказала она.

«С апреля 2014 года и до 9 июня 2019 года как минимум 3 тыс. 332 гражданских лица погибли, а более 7 тыс. получили ранения», – сообщила Фрейзер

* Очередной доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине охватывает период с 16 февраля по 15 мая 2019 года.