С начала года от войны на Донбассе пострадали 70 мирных жителей, – ООН. Новости

С начала 2019 года от вооруженного конфликта на Донбассе пострадали 70 мирных жителей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 июня, в ходе презентации 26-го доклада* о ситуации с правами человека в Украине сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

«В этом году с 1 января до 9 июня мы задокументировали 70 жертв среди гражданского населения: 12 смертей и 58 ранений. Это самые низкие цифры за весь период конфликта. При этом даже одна смерть или одно ранение – это уже много», – сказала она.

«Было некоторое увеличение числа жертв среди гражданского населения. За первые 9 дней июня мы задокументировали 12 жертв среди гражданского населения – это столько же, сколько за весь май», – сообщила Фрейзер.

Эксперт подчеркнула, что пока вооруженный конфликт на Донбассе продолжается, стороны должны снизить количество жертв среди мирного населения. «И для этого есть простой путь – полное соблюдение положений Минских соглашений в вопросе безопасности, соблюдение норм международного гуманитарного права и внедрение дополнительных мер для защиты гражданского населения в зоне конфликта. Это возможно, и это должно быть сделано», – заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Представитель ООН также напомнила, что за 5 лет вооруженного конфликта на Донбассе погибли более 3,3 тыс. мирных жителей, еще более 7 тыс. гражданских получили ранения.

* Очередной доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине охватывает период с 16 февраля по 15 мая 2019 года.

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