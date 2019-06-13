Португальская рокировка на тренерском мостике «Шахтера»: Три факта о «черном керамисте». Новости

В среду, 12 июня, ФК «Шахтер» объявил о назначении нового главного тренера. Должность, ставшую вакантной после ухода в «Рому» Паулу Фонсеки, занял другой португалец – 57-летний Луиш Каштру, подписавший с «горняками» двухлетний контракт.

Как сообщает «Сегодня», в отличие от Фонсеки, в 2016-м возглавившего «Шахтер» в ранге двукратного обладателя Кубка Португалии и четвертьфиналиста ЛЕ (где его «Брага» уступила как раз «горнякам»), послужной список нового коуча «оранжево-черных» гораздо скромнее. В 2016-м он выиграл с «Порту Б» второй дивизион чемпионата Португалии (Сегунда Лига), а по итогам минувшего сезона занял пятое место с «Виторией Гимарайнш» в Примейре, выведя «конкистадоров» в Лигу Европы. Однако, как признался президент «Шахтера» Ринат Ахметов, Каштру мог оказаться во главе донецкого клуба еще год назад, когда была неопределенность с продлением контракта Фонсеки. «Этот специалист подходит под нашу философию и стиль игры. У него прекрасные идеи. Мы связываем с ним огромные надежды, и я убежден, что у него получится», – сказал президент клуба.

Тренерскую карьеру Луиш Каштру начал в 1998 году, к 2004-му добравшись до Примейры. Правда, первый «блин» оказался комом: «Пенафиел» на второй год их совместной работы покинул элитный дивизион, одержав в сезоне-2005/06 лишь две победы. После этого Каштру оказался в структурах «Порту», где в течение 7 лет занимал пост координатора по профессиональной подготовке. А летом 2013-го возглавил «Порту Б». Примечательно, что в то же самое время первую команду «драконов» принял Паулу Фонсека. И когда весной следующего года, после серии неудачных матчей, будущий Зорро был уволен, именно Каштру до конца сезона примерил на себя роль главного тренера «Порту» (с приставкой и. о.). Так что, по иронии судьбы, он уже во второй раз занимает освободившееся после Фонсеки кресло.

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