Украина обязана компенсировать ущерб от войны на Донбассе гражданским лицам, – ООН. Новости

Правительство Украины обязано компенсировать ущерб от войны на Донбассе мирным жителям. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 июня, в ходе презентации 26-го доклада* о ситуации с правами человека в Украине заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

«Недавно одна женщина в зоне конфликта спросила нас: "Какова стоимость детства моего сына? Сколько стоит трехлетняя разлука с семьей? Какова цена преждевременной смерти моего отца из-за того, что он не смог получить надлежащей медицинской помощи во время вооруженного конфликта?" Действительно, этому нет цены», – сказала она.

«Тем не менее, согласно международному праву, правительство Украины обязано предоставить гражданским лицам компенсацию за потерянную жизнь, ранение и уничтоженное имущество», – заявила Фрейзер.

Она отметила, что действующий в Украине закон о ветеранах войны не предоставляет гарантии прав компенсации гражданским жертвам вооруженного конфликта на Донбассе. «Чтобы избежать дискриминации, нужно внедрить всеобщий государственный подход по выплатам компенсаций за потери, причиненные конфликтом», – резюмировала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Представитель ООН также напомнила, что за 5 лет вооруженного конфликта на Донбассе погибли более 3,3 тыс. мирных жителей, еще более 7 тыс. гражданских получили ранения, а с начала 2019 года пострадали 70 мирных жителей.

* Очередной доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине охватывает период с 16 февраля по 15 мая 2019 года.

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