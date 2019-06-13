7 братьев и сестер нашли семью: На Луганщине открыт детдом семейного типа. Новости

На Луганщине открыт еще один детский дом семейного типа. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-центр Службы по делам детей Луганской облгосадминистрации.

7 детей, которые остались на территории Станично-Луганского района без попечения родителей, 7 братьев и сестер, нашли новую семью в Лисичанске.

Молодые супруги более года воспитывают 3-х обездоленных детей. Они прониклись судьбой детей и решили взять на воспитание в свою семью большую семейную группу.

Решением исполнительного комитета Лисичанского городского совета создан детский дом семейного типа – уже 4-й в Лисичанске.