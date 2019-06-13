Пенсии жителям Донбасса и КПВВ: В ООН сделали заявление о правах человека. Новости

С самого начала вооруженного конфликта на Донбассе в ООН постоянно заявляли о нарушении прав человека в вопросах пересечения линии разграничения и выплаты пенсий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 июня, в ходе презентации 26-го доклада* о ситуации с правами человека в Украине заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.
«Есть простые и практичные шаги, которые можно сделать для решения этих двух вопросов. Это возможно – ликвидировать ненужные и неуместные ограничения свободы передвижения на востоке Украины. Простые меры также можно предпринять для обеспечения равного доступа к пенсиям всех граждан, которые имеют на это право, где бы в Украине они не жили – в Киеве, Донецке или во Львове», – сказала она.
По ее словам, есть как минимум два неотложных шага для облегчения пересечения линии разграничения на Донбассе. «Во-первых, стороны должны договориться о ремонте моста в Станице Луганской – единственного сейчас пешеходного пункта пересечения линии разграничения на всю Луганскую область. Я сама пересекала этот мост в апреле, можно увидеть, с чем там сталкиваются пожилые люди, среди которых много людей с инвалидностью», – заявила Фрейзер.
«Во-вторых, есть необходимость в дополнительных пунктах контроля въезда / выезда, чтобы 1 млн человек, которые ежемесячно пересекают линию разграничения, делали это быстрее, в большей безопасности и с уважением к их достоинству», – продолжила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.
Она акцентировала, что для выплат пенсий жителям неподконтрольного украинским властям Донбасса, Министерство социальной политики Украины должно аннулировать привязку права на пенсию к справке внутренне перемещенных лиц (ВПЛ): «Оно должно также обеспечить выплату накопленной задолженности всем украинским гражданам. В конце-концов по этому вопросу мы призываем выполнять решение судов, которые вынесли решения в пользу пенсионеров и восстановили их право на пенсию, согласно с международными нормами в сфере прав человека».
«Эти два вопроса – пересечение линии разграничения и выплата пенсий – взаимосвязаны. Дискриминационная процедура верификации, установленная государством с целью проверить, действительно ли пенсионер является ВПЛ, заставляет пенсионеров пересекать линию разграничения, как минимум один раз в 60 дней. Это путешествие часто является ужасным: людям приходится часами ждать пропуска под солнцем, дождем или снегом», – подчеркнула представитель ООН.
Эксперт также сообщила, что с 16 февраля по 15 мая 2019 года при пересечении контрольно-пропускных пунктов въезда / выезда (КПВВ) на Донбассе от ухудшения состояния здоровья погибли как минимум 9 человек: 8 мужчин и 1 женщина. «Это должно прекратиться и может быть прекращено», – резюмировала Фрейзер.
* Очередной доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине охватывает период с 16 февраля по 15 мая 2019 года.
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