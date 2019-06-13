Украинская Премьер-лига: Календарь первого круга сезона-2019/20. Новости

Утвержден календарь первого круга украинской Премьер-лиги сезона-2019/20. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».
Для «Шахтера», чемпиона и обладателя Кубка страны, первым официальным поединком сезона станет матч за Суперкубок Украины с «Динамо».
Чемпионат стартует 28 июля. «Горняки» начнут выездной встречей с «Александрией», а следующий матч проведут дома с «Карпатами». Третий тур подарит болельщикам главное противостояние украинского футбола – в Киеве сыграют «Динамо» и «Шахтер».
Полное расписание поединков первого круга:
- 1-й тур. «Александрия» – «Шахтер»;
- 2-й тур. «Шахтер» – «Карпаты»;
- 3-й тур. «Динамо» – «Шахтер»;
- 4-й тур. «Львов» – «Шахтер»;
- 5-й тур. «Шахтер» – «Мариуполь»;
- 6-й тур. «Олимпик» – «Шахтер»;
- 7-й тур. «Шахтер» – «Заря»;
- 8-й тур. «Десна» – «Шахтер»;
- 9-й тур. «Шахтер» – «Ворскла»;
- 10-й тур. «Днепр-1» – «Шахтер»;
- 11-й тур. «Шахтер» – «Колос».
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