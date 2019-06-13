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Украинская Премьер-лига: Календарь первого круга сезона-2019/20. Новости

Украинская Премьер-лига: Календарь первого круга сезона-2019/20

13.06.19 12:48dnews.dn.uaНовости

Фото: официальный сайт ФК «Шахтер»

Утвержден календарь первого круга украинской Премьер-лиги сезона-2019/20. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Для «Шахтера», чемпиона и обладателя Кубка страны, первым официальным поединком сезона станет матч за Суперкубок Украины с «Динамо».

Чемпионат стартует 28 июля. «Горняки» начнут выездной встречей с «Александрией», а следующий матч проведут дома с «Карпатами». Третий тур подарит болельщикам главное противостояние украинского футбола – в Киеве сыграют «Динамо» и «Шахтер».

Полное расписание поединков первого круга:

  • 1-й тур. «Александрия» – «Шахтер»;
  • 2-й тур. «Шахтер» – «Карпаты»;
  • 3-й тур. «Динамо» – «Шахтер»;
  • 4-й тур. «Львов» – «Шахтер»;
  • 5-й тур. «Шахтер» – «Мариуполь»;
  • 6-й тур. «Олимпик» – «Шахтер»;
  • 7-й тур. «Шахтер» – «Заря»;
  • 8-й тур. «Десна» – «Шахтер»;
  • 9-й тур. «Шахтер» – «Ворскла»;
  • 10-й тур. «Днепр-1» – «Шахтер»;
  • 11-й тур. «Шахтер» – «Колос».

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