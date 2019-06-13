Украинская Премьер-лига: Календарь первого круга сезона-2019/20. Новости

Утвержден календарь первого круга украинской Премьер-лиги сезона-2019/20. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Для «Шахтера», чемпиона и обладателя Кубка страны, первым официальным поединком сезона станет матч за Суперкубок Украины с «Динамо».

Чемпионат стартует 28 июля. «Горняки» начнут выездной встречей с «Александрией», а следующий матч проведут дома с «Карпатами». Третий тур подарит болельщикам главное противостояние украинского футбола – в Киеве сыграют «Динамо» и «Шахтер».

Полное расписание поединков первого круга: