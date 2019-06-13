Столкновение двух мотоциклов на Луганщине: Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП. Новости

На Луганщине прокуратура области взяла на контроль ход досудебного расследования ДТП в котором три человека погибли и один получил травмы. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Смертельная авария произошла 12 июня на автодороге между пос. Тошковка и Тошковка-1 Попаснянского района.

«По предварительным данным установлено, что около 15 часов 20 минут на автодороге между населенными пунктами произошло лобовое столкновение двух мотоциклов "ИЖ" и "Suzuki", которые двигались во встречном направлении», – сообщили в прокуратуре.

В результате ДТП на месте погибли три человека: водители транспортных средств – 15-летний парень и 26-летний мужчины, а также 15-летний пассажир.

«Еще один пассажир – девушка 16-ти лет госпитализирована в больницу с тяжелыми телесными повреждениями. Все участники смертельной аварии – местные жители», – отметили в ведомстве.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства указанного ДТП, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия. Виновники будут установлены после проведения судебных экспертиз. Ход досудебного расследования находится на контроле руководства прокуратуры Луганской области», – проинформировали в пресс-службе.