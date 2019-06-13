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В «ЛНР» заявили о задержании высокопоставленных «чиновников». Новости

В «ЛНР» заявили о задержании высокопоставленных «чиновников»

13.06.19 13:59dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области «МГБ ЛНР» задержало несколько сотрудников «фонда госимущества». Об этом сегодня, 13 июня, сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на «МГБ ЛНР».

«Сотрудниками МГБ ЛНР задержана группа лиц из числа руководителей фонда государственного имущества… Задержание проведено при получении взятки за действия в пользу взяткодателя», – уверяют в «ЛНР».

«Следственный отдел МГБ ЛНР по данному факту возбудил уголовное дело», – добавляют в «республике».

«Дело» «возбуждено» за «получение взятки в крупных размерах по предварительному сговору или организованной группой».

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