Возобновите рубрику кулинарных рецептов для бедных: В «ДНР» обещают повысить зарплаты. Новости

«Власти ДНР» обещают обеспечить значительное повышение пенсий и зарплат «бюджетников» и «госслужащих». Об этом сегодня, 13 июня, заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, передают местные интернет-ресурсы.
«В бюджетной сфере и на государственной службе республики с 1 июля 2019 года запланировано повышение зарплат на 35%, пенсии тогда же планируется увеличить на 25%», – заявил Пушилин.
Он добавил, что также «планируется повышение зарплат некоторых категорий сотрудников силовых структур, соцпособий, страховых выплат».
«Дополнительное повышение зарплат бюджетников и госслужащих и пенсий запланировано с января 2020 года. Зарплаты вырастут на 35%, то есть общее повышение в сравнении с текущим моментом составит 70%. Пенсии с начала следующего года будут увеличены на 27% – общий их рост по сравнению с текущим уровнем достигнет 52%», – уверяет «глава ДНР».
В соцсетях местные жители критически восприняли данную новость. Люди считают, что повышение не будет ощутимым из-за роста и без того высоких цен:
- Игорь: «Да не стоит беспокоиться, мы уже привыкли к нищете... Просьба только возобновить в прессе рубрику кулинарных рецептов для бедных»;
- Анна: «Ха, возобновите рубрику рецептов для бедных!»;
- Александр: «Ага, хоть посмотрим на картинки с нормальной едой»;
- Наталья: «Сейчас все торговцы поднимут цены, хотя по многим позициям у нас дороже, чем в Ростове (РФ – ред.)»;
- Андрей: «Цены тоже подтянут?»;
- Сергей: «И намного»;
- Андрей: «Неудивительно. Бензин уже подтянули немного. Вряд ли подобное анонсируют. Как всегда, перед фактом поставят»;
- Саша: «Цены поднимут сразу после этой новости, а з/п еще когда-нибудь потом...»;
- Мария: «Цены поднимут и поедем закупаться в Москву (РФ)!»;
- Рома: «Так что все в очередь за паспортами ДНР, скоро все будет, только за эти 5 лет улучшения ощущает только правительство, а в этом году вообще позакрывали все, что только можно, и продолжают закрывать»;
- Наташа: «Ну, теперь заживе-е-ем»;
- Анжелика: «А цены на сколько % увеличатся?».
Также люди напоминают о задолженности по зарплатам на «госпредприятиях»:
- Елена: «И шахтам не мешало бы вернуть задолженность»;
- Богдан: «Может, выплатят задолженность за полгода государственному предприятию "Стирол"? Да не, бред какой-то. Лучше будет пилить баблишко на концертиках в Донецке»;
- Владимир: «Для начала попробуйте зарплаты работникам вовремя давать, а потом уже – что-нибудь увеличивайте»;
- Светлана: «Каждое повышение пенсий и зарплат почему-то увеличивает разрыв цен. Причем, не в пользу граждан! Раньше с радостью ждали этого, а сейчас становится страшно только от одного известия… Задолженность по "Стиролу" растет»;
- Яна: «А задолженность "Стиролу" не хочет вернуть?».
При этом некоторые люди оптимистично настроены и обещаниям «властей» верят:
- Татьяна: «Просто угораю с комментов. Как в воду глядела: буквально вчера еще гневно требовали поднять з/п и пенсии, но нет же, опять не так! Молодцы! Опять все пропало»;
- Сергей: «Добавляет – плохой, не добавляет – плохой! Вот как быть? Люди, что с вами не так? Вы можете хоть в чем-то видеть позитив? Добавил – это не забрал, радуйтесь этому! Хоть не 5%».
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