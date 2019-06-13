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Возобновите рубрику кулинарных рецептов для бедных: В «ДНР» обещают повысить зарплаты. Новости

Возобновите рубрику кулинарных рецептов для бедных: В «ДНР» обещают повысить зарплаты

ДН

13.06.19 14:59dnews.dn.uaНовости

Денис Пушилин. Фото из открытых источников

«Власти ДНР» обещают обеспечить значительное повышение пенсий и зарплат «бюджетников» и «госслужащих». Об этом сегодня, 13 июня, заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, передают местные интернет-ресурсы.

«В бюджетной сфере и на государственной службе республики с 1 июля 2019 года запланировано повышение зарплат на 35%, пенсии тогда же планируется увеличить на 25%», – заявил Пушилин.

Он добавил, что также «планируется повышение зарплат некоторых категорий сотрудников силовых структур, соцпособий, страховых выплат».

«Дополнительное повышение зарплат бюджетников и госслужащих и пенсий запланировано с января 2020 года. Зарплаты вырастут на 35%, то есть общее повышение в сравнении с текущим моментом составит 70%. Пенсии с начала следующего года будут увеличены на 27% – общий их рост по сравнению с текущим уровнем достигнет 52%», – уверяет «глава ДНР».

В соцсетях местные жители критически восприняли данную новость. Люди считают, что повышение не будет ощутимым из-за роста и без того высоких цен:

  • Игорь: «Да не стоит беспокоиться, мы уже привыкли к нищете... Просьба только возобновить в прессе рубрику кулинарных рецептов для бедных»;
  • Анна: «Ха, возобновите рубрику рецептов для бедных!»;
  • Александр: «Ага, хоть посмотрим на картинки с нормальной едой»;
  • Наталья: «Сейчас все торговцы поднимут цены, хотя по многим позициям у нас дороже, чем в Ростове (РФ – ред.)»;
  • Андрей: «Цены тоже подтянут?»;
  • Сергей: «И намного»;
  • Андрей: «Неудивительно. Бензин уже подтянули немного. Вряд ли подобное анонсируют. Как всегда, перед фактом поставят»;
  • Саша: «Цены поднимут сразу после этой новости, а з/п еще когда-нибудь потом...»;
  • Мария: «Цены поднимут и поедем закупаться в Москву (РФ)!»;
  • Рома: «Так что все в очередь за паспортами ДНР, скоро все будет, только за эти 5 лет улучшения ощущает только правительство, а в этом году вообще позакрывали все, что только можно, и продолжают закрывать»;
  • Наташа: «Ну, теперь заживе-е-ем»;
  • Анжелика: «А цены на сколько % увеличатся?».

Также люди напоминают о задолженности по зарплатам на «госпредприятиях»:

  • Елена: «И шахтам не мешало бы вернуть задолженность»;
  • Богдан: «Может, выплатят задолженность за полгода государственному предприятию "Стирол"? Да не, бред какой-то. Лучше будет пилить баблишко на концертиках в Донецке»;
  • Владимир: «Для начала попробуйте зарплаты работникам вовремя давать, а потом уже – что-нибудь увеличивайте»;
  • Светлана: «Каждое повышение пенсий и зарплат почему-то увеличивает разрыв цен. Причем, не в пользу граждан! Раньше с радостью ждали этого, а сейчас становится страшно только от одного известия… Задолженность по "Стиролу" растет»;
  • Яна: «А задолженность "Стиролу" не хочет вернуть?».

При этом некоторые люди оптимистично настроены и обещаниям «властей» верят:

  • Татьяна: «Просто угораю с комментов. Как в воду глядела: буквально вчера еще гневно требовали поднять з/п и пенсии, но нет же, опять не так! Молодцы! Опять все пропало»;
  • Сергей: «Добавляет – плохой, не добавляет – плохой! Вот как быть? Люди, что с вами не так? Вы можете хоть в чем-то видеть позитив? Добавил – это не забрал, радуйтесь этому! Хоть не 5%».

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