По обе стороны линии разграничения: В ООН рассказали о фактах пыток на Донбассе. Новости

За 5 лет вооруженного конфликта на Донбассе эксперты ООН задокументировали более 500 случаев пыток или жестокого обращения по обе стороны линии разграничения на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 июня, в ходе презентации 26-го доклада* сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

По ее словам, такие нарушения прав человека «это лишь верхушка айсберга». «Поскольку пытки являются системной проблемой в Украине, которая обострилась в результате вооруженного конфликта. На сегодняшний день распространенность случаев произвольных задержаний, содержания под стражей без связи с внешним миром, пыток и жестокого обращения в Украине значительно меньше, чем в 2014, 2015 и 2016 годах, при этом мы продолжаем документировать такие случаи», – пояснила Фрейзер.

«Вероятными нарушителями во многих случаях является Служба безопасности Украины, и так называемые "министерства государственной безопасности" самопровозглашенных "ДНР" и" ЛНР"», – продолжила она.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине акцентировала, что ООН призывает украинские власти эффективно расследовать все случаи пыток и привлекать виновных к ответственности. «В большинстве случаев, которые мы отслеживаем, это не было сделано. Например, мы не видим никакого прогресса в расследовании случаев произвольного задержания без связи со внешним миром в помещении Управления СБУ в Харькове в 2014-2016 годах», – сказала она.

Эксперт подчеркнула, что помещение СБУ в Харькове – это лишь одно из десятков мест незаконного удержания людей, которые появились по обе стороны линии разграничения на Донбассе в первые годы конфликта. «Еще одно из таких мест – это СИЗО в Донецке. В целом нам известно о 51 незаконном месте лишения свободы, где сотни людей подвергались произвольному задержанию, пыткам и жестокому обращению. Правосудие по отношению к этим людям и привлечение к ответственности до сих пор не обеспечены», – заявила представитель ООН.

* Очередной доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине о ситуации с правами человека охватывает период с 16 февраля по 15 мая 2019 года.

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