Детям уже по 5 лет, а в глаза моря не видели: Жители Донецка рассказали, почему едут в Седово. Новости

У многих жителей неподконтрольного украинским властям Донецка поездка в Седово – единственный доступный отдых. Ситуацию с ценами на жилье на курорте «ДНР» дончане обсуждают в соцсетях.

Автор поста в местном паблике возмущен жадными, по его словам, арендодателями в Седово, которые не могут определиться с ценой на июль. «То ли 1,2 тыс. руб. (494 грн по местному курсу на 20.06.2019 – ред.), то ли 1,4 тыс. руб. (576 грн) за номер сутки, хотя заявлено было 800 руб. (329 грн)! Когда же вы уже поймете, что курорт этот не стоит таких денег! И ваш новый пластиковый потолок с вентилятором – это не предмет роскоши… Едем к вам в Седово от безысходности, большинство людей плюются после Седово, но едут», – отмечает он.

Жители Донецка в соцсетях поддерживают тезисы о слишком дорогом отдыхе, отмечая при этом, что в Седово нет развлечений:

Иван: «Ага, пересмотрят, и будет 2 тыс. руб. (823 грн)»;

Илья: «Седово – не самый лучший вариант, там больше 2-х дней делать нечего. Можно, конечно, сливу заливать с утра до вечера. И время быстрей летит, и интересней, но это можно сделать, и не покидая родного города»;

Максим: «Спрос рождает предложение. Еще и наши братья-сограждане, которые знают, как тяжело сейчас зарабатывать деньги, готовы три шкуры содрать за свои курятники»;

Варвара: «Да в Седово ополоумели с ценами. И делать там нечего, мой старший завыл там с бабушкой на второй день»;

Наталья: «Смотрю фотки, очередь на въезд сумасшедшая, и цена будет такой же».

Дончане предлагают как альтернативу поездке на море – местные водоемы и аквапарк:

Илья: «Если там так дорого и плохо, что мешает остаться в своем городе и ездить на местные водоемы? За эти деньги, что вы потратите там, можете хоть каждый день оплачивать себе такси, а вечерами ходите по местным кабакам, в чем разница?»;

Елена: «Есть аквапарк с летним бассейном и парк Роща, тоже за 200-300 руб. (82-123 грн) можно и позагорать».

При этом большинство сходится в том, что в Седово едут из-за того, что на иные курорты на подконтрольной украинским властям территории, в России и аннексированном Крыму цены могут быть ниже, но дорога туда – существенно дольше и обходится гораздо дороже:

Ольга: «Когда выходных всего 5 дней, то Абхазия и Крым отпадают, как вариант, автоматически»;

Дима: «Не у всех есть возможность махнуть в РФ, вот и едут "по месту", а когда приезжают – офигевают, по телеку не говорят же, что там дорого»;

Маришка: «Многим людям не по карману ездить в РФ. Семье из 5 человек, чтобы поехать в Ейск, помимо страховки, около 2 тыс. руб. (823 грн) на ДНР номера+ купить 3 кресла детских, средняя цена которых от 6 тыс. руб. (2 469 грн), плюс на таможне попариться в ожидании, никакого отдыха не захочется. А с 1 июля детей, которым исполнилось 14 лет, без паспортов ДНР выпускать не будут. У нас все для народа»;

Дарья: «Цена поездки до Седово перевозчиком (грубо говоря) 500 руб. (206 грн) с человека. Итого на семью из 4-х человек дорога туда-обратно выйдет 4 тыс. руб. (1 646 грн) А в Крым поездка перевозчиком обойдется 2 тыс. руб. (823 грн), итого на семью туда-обратно 16 тыс. руб. (6,6 тыс. грн)! Так что нет у людей этих лишних 16 тыс. (6,6 тыс. грн), чтоб прокатится на отдых в Крым»;

Раиса: «Едут, потому что ближе всего Крым, Абхазия, это хорошо, но дорога изматывает, даже если на своем авто, а эти воротилы в Седово этим пользуются, все свои дворовые постройки и сараи превратили в "номера"»;

Юрий: «Многие едут, поскольку больше некуда. Если у человека есть возможность поехать всего на 3-4 дня и при этом на руках маленький ребенок до 3-х лет, то сильно не разгуляешься с выбором. Тут дело даже не всегда в деньгах. Просто далеко ехать на такой короткий срок смысла нет. А с ребенком по автобусам очень тяжело, поскольку дети у всех разные. У некоторых нормально переносят длительные поездки, а у некоторых нет. Многие с начала войны вообще не были ни разу на море. У некоторых детям уже по 5 лет, а в глаза моря не видели. Поэтому и едут. Деваться некуда»;

Алиса: «Это как лбом об стену – возмущаешься, а все равно едешь в курятник за бешеные деньги, потому как в Крым еще дороже».

Также люди вспоминают, что раньше к морю можно было поехать на выходные:

Лорочка: «Да уж, печалька, прошли те времена, когда можно было в пятницу рвануть в Седово после работы, снять жилье за 50 грн с человека, купить курицу гриль за 20 грн и кукурузы по 2 грн, проваляться два дня на пляже, накупаться, а в воскресенье вечером вернуться домой и выйти в понедельник на работу! Сейчас день нужно потратить, чтобы только простоять на каких-то постах, куда мы катимся!»;

Алиса: «А я а в пятницу на выходные всегда рвала в Белосарайку или в Юрьевку, а про это Седово вообще только с началом войны узнала, что, оказывается, есть еще и такой курорт».

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