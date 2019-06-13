Жители Донбасса чувствуют себя изолированными, – ООН. Новости

Для урегулирования вооруженного конфликта и установления мира на Донбассе украинские власти должны исключить политику дискриминации населения из Донецкой и Луганской областей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 июня, в ходе презентации 26-го доклада* сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

«Люди, с которыми мы каждый день общаемся по обе стороны линии разграничения, говорят нам, что не понимают, почему они подвергаются дискриминации. Они чувствуют себя наказанными и изолированными. Это разделяет громады и препятствует примирению», – сказала она.

«Для доверия к государственным институциям необходима политика равенства, инклюзивности и справедливости. Эти факторы находятся в основе социальной сплоченности и имеют важное значение для устойчивого установления мира в стране», – добавила Фрейзер.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине подчеркнула, что с самого начала вооруженного конфликта на Донбассе в ООН постоянно заявляли о нарушении прав человека в вопросах пересечения линии разграничения и выплаты пенсий населению, живущему в зоне боевых действий.

Представитель ООН также напомнила, что за 5 лет вооруженного конфликта на Донбассе погибли более 3,3 тыс. мирных жителей, еще более 7 тыс. гражданских получили ранения, а с начала 2019 года пострадали 70 мирных жителей.

* Очередной доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине о ситуации с правами человека охватывает период с 16 февраля по 15 мая 2019 года.

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