Жительницу Константиновского района подозревают в убийстве. Новости

На Донетчине 60-летнюю жительницу Константиновского района подозревают в убийстве. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба Константиновского отделения полиции Донецкой области.

Сообщается, что на труп мужчины с явными признаками телесных повреждений наткнулся прохожий, который и вызвал полицию.

«Правоохранители выяснили, что вечером этого же дня недалеко от места обнаружения тела, погибший распивал спиртные напитки вместе со своими знакомыми. Между ним и женщиной, которая была в компании, произошла ссора. Мужчина стал ее оскорблять и пытался нанести телесные повреждения, но потом ушел с территории дома. Тем временем, женщина, разъяренная поведением оппонента, взяла кухонный нож, догнала последнего на соседней улице и, в ходе драки, несколько раз ударила его ножом. От полученных травм мужчина скончался», – рассказали в полиции.

Правоохранители установили местонахождение подозреваемой. Ею оказалась 60-летняя жительница Константиновского района.

Сейчас женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.