В прифронтовом Счастье состоятся парламентские выборы, - Филь. Главная

В прифронтовом Счастье (Луганская обл.) пройдут досрочные парламентские выборы 21 июля. Об этом сообщал сегодня, 13 июня, и.о. руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Сергей Филь в своем Facebook.

«Как я и обещал, парламентские выборы в Луганской состоятся везде, где есть украинский флаг. Сразу отвечаю на распространенное вопрос - в Счастье тоже. Для нас было принципиально проанализировать ситуацию и убедиться, что голосование будет проходить в безопасных условиях. И во время кампании, и в день выборов мы сделаем все, чтобы избирательный процесс был прозрачным и честным», – сообщил Филь.

Он также выразил убежденность, что в свое время демократические выборы пройдут «и в самом Луганске и на всей территории области». Мы с вами приложим для этого все усилия», – пообещал глава Луганской ОВГА.