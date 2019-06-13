У ООН нет доступа к местам лишения свободы в «Л-ДНР», – Фрейзер. Новости

Международные наблюдатели не имеют возможности мониторить ситуацию с правами человека в местах лишения свободы в «Л-ДНР». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 июня, в ходе презентации 26-го доклада* сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

«На территорию, которая контролируется самопровозглашенными ДНР и ЛНР, ни мы, ни какие-либо другие международные наблюдатели не имеют регулярного беспрепятственного и конфиденциального доступа в места несвободы. В соответствие с международными стандартами такой доступ должен предоставляться международным наблюдателям, в частности Управлению ООН по правам человека», – сказала она.

«Такой доступ должен быть дополнительной защитой для всех задержанных по ту сторону линии соприкосновения. У нас есть достаточно оснований считать, что отказ в таком доступе имеет цель препятствовать международному сообществу увидеть и задокументировать нарушения прав человека», – добавила Фрейзер.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине также сообщила, что за 5 лет вооруженного конфликта на Донбассе эксперты ООН задокументировали более 500 случаев пыток или жестокого обращения по обе стороны линии разграничения на Донбассе.

Напомним, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине с 2017 года констатирует, что не имеет доступа к людям, содержащимся под стражей на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.

* Очередной доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине о ситуации с правами человека охватывает период с 16 февраля по 15 мая 2019 года.

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