Четыре города Донетчины останутся без воды: Порыв водопровода. Новости

В Донецкой области жителям четырех городов – Дружковки, Константиновки, Краматорска и Славянска – сократят подачу воды из-за порыва на Втором донецком водопроводе. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"».

Уточняется, что в настоящее время ведутся ремонтные работы. «Сегодня в 8:35 на Втором донецком водопроводе произошел порыв. Ремонтные бригады Славянского регионального управления выехали к месту повреждения. На период выполнения ремонтных работ будет сокращена подача воды городам: Дружковка, Константиновка, Краматорск, Славянск», – говорится в сообщении.