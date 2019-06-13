Пробило крышу дома: В полиции Луганщины рассказали об обстреле Золотого. Новости

На Луганщине в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями (НВФ) «ЛНР» Золотого (Попаснянский р-н) была повреждена крыша частного дома. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Луганской области.

«Сегодня, в 06:20 в результате обстрела со стороны НВФ "ЛНР" в г. Золотое Попаснянского района была повреждена крыша дома 46-летней женщины», – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянский отдела полиции и взрывотехники. «Данный факт зарегистрирован», – добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщил на своей странице в Facebook заместитель главы Луганской обладминистрации Юрий Клименко, незаконные вооруженные формирования (НВФ) «ЛНР» обстреляли жилые кварталы в Золотом-4.

Напомним, 5 июня в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными. Очередное перемирие на Донбассе могут объявить 19 июня.

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