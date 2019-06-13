Оно устало: В центре Донецка на дорогу упало дерево (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке в центре города на проезжую часть ул. Университетская упало дерево. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

ЧП случилось вчера, 12 июня. «Сегодня в Донецке, в 9:40, на Университетской напротив дома 38, прямо на проезжую часть упало дерево», – пишут дончане.

Горожане активно обсуждают произошедшее, обвиняя коммунальные службы города: