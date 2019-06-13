Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Оно устало: В центре Донецка на дорогу упало дерево (Фото). Новости

Оно устало: В центре Донецка на дорогу упало дерево (Фото)

13.06.19 16:39dnews.dn.uaНовости

Фото: соцсети

В неподконтрольном украинской власти Донецке в центре города на проезжую часть ул. Университетская упало дерево. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

ЧП случилось вчера, 12 июня. «Сегодня в Донецке, в 9:40, на Университетской напротив дома 38, прямо на проезжую часть упало дерево», – пишут дончане.

Горожане активно обсуждают произошедшее, обвиняя коммунальные службы города:

  • Светлана: «О, как всегда, "обкоцанное" и убитое дерево стоит, а хорошие порубили на дрова»;
  • Яна: «Так "Зеленстрой" виновен, они должны следить за деревьями, а тут видно, дерево засохло и никто его не срезал»;
  • Владимир: «Нормальное срезать, сухое оставить. В СНГ все делают во вред и наоборот. Пора уже привыкнуть»;
  • Сергей: «На Путиловке порезали зеленые деревья возле 58 школы, люди протестовать выходили, 20 деревьев порезали, а тут сухое и всем плевать»;
  • Александр: «Оно устало, как и все мы».

Комментарии