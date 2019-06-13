Оно устало: В центре Донецка на дорогу упало дерево (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке в центре города на проезжую часть ул. Университетская упало дерево. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
ЧП случилось вчера, 12 июня. «Сегодня в Донецке, в 9:40, на Университетской напротив дома 38, прямо на проезжую часть упало дерево», – пишут дончане.
Горожане активно обсуждают произошедшее, обвиняя коммунальные службы города:
- Светлана: «О, как всегда, "обкоцанное" и убитое дерево стоит, а хорошие порубили на дрова»;
- Яна: «Так "Зеленстрой" виновен, они должны следить за деревьями, а тут видно, дерево засохло и никто его не срезал»;
- Владимир: «Нормальное срезать, сухое оставить. В СНГ все делают во вред и наоборот. Пора уже привыкнуть»;
- Сергей: «На Путиловке порезали зеленые деревья возле 58 школы, люди протестовать выходили, 20 деревьев порезали, а тут сухое и всем плевать»;
- Александр: «Оно устало, как и все мы».
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