Каждый пятый житель зоны боевых действий страдает психическими расстройствами, – ВОЗ. Новости

Каждый пятый человек, проживающий в зоне конфликта, страдает той или иной формой психического расстройства. Такие признаки наблюдаются у 22% населения районов, где идут боевые действия, в том числе, на Донбассе. Причем у 9% населения психические заболевания носят среднюю или тяжелую форму. Таковы данные исследования, проведенного при участии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и специалистов-медиков нескольких университетов мира, сообщается на сайте Новостей ООН.

«Полученные результаты показывают, что ситуация намного сложнее, чем предполагалось ранее: психическими расстройствами в тяжелой форме страдают 5% людей, живущих в зонах конфликтов, а еще 13% – в легкой. Отмечается, что в условиях конфликта женщины более подвержены психическим заболеваниям, чем мужчины, при этом с возрастом риск развития расстройства психики возрастает – вне зависимости от пола», – говорится в сообщении.

По убеждению специалистов, их исследование представляет самую точную на сегодняшний момент картину: они использовали информацию, опубликованную за почти 30 лет – с 1980 года по август 2017 – из 39 стран, причем туда вошли данные и из тех районов, где конфликты не утихают последние 10 лет. В их числе – Афганистан, Ирак, Йемен, Нигерия, Сомали, Сирия и Южный Судан.

Согласно информации ООН, в 2016 году число вооруженных конфликтов достигло абсолютного максимума: в 37 странах мира одновременно было 53 очага напряженности, в зонах конфликта проживали 12% всего населения Земли, а 69 млн человек были вынуждены покинуть свои дома – это наивысший показатель за всю послевоенную историю.

Как уточняется, в исследовании принимали участие специалисты ВОЗ, Университета Квинсленда в Австралии, Университета Вашингтона, а также Гарвардского университета.