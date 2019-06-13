Через КПВВ «Марьинка» мужчина пытался пронести наркотики (Фото). Новости

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» пограничники и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) остановили мужчину, который пытался пронести через линию разграничения наркотики. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Уточняется, что 31-летний мужчина шел через линию разграничения пешком. «Сработала служебная собака. С собой мужчина нес стеклянную банку с растительным веществом. По предварительному заключению, коноплей», – сказано в сообщении.

По информации Госпогранслужбы нарушителя передали сотрудникам полиции для принятия правового решения.

«В Марьинский отдел Национальной полиции по ст. 309 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" направлено уведомление», – отмечается в сообщении.

Согласно санкции статьи, нарушителю может грозить ограничение воли на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же самый срок.