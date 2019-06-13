В Краматорске зарегистрированы новые случаи кори. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) за минувшую неделю зарегистрированы только три новых случая заболевания корью. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

«Как сообщили в отделе здравоохранения, ситуация по заболеваемости корью постепенное идет на спад – за неделю заболели всего 3 человека», – отметили в пресс-службе горсовета.

Также уточняется, что с 18 апреля в городе зафиксировано всего 194 случаев заболевания, из них 129 взрослых и 65 детей.

В настоящее время в стационарах нет ни одного больного корью. Все случаи не тяжелые, и краматорчане получают лечение амбулаторно.

Как сообщалось ранее, в Украине невакцинированным детям нельзя посещать дошкольные учреждения. Такое решение принял Верховный суд.

Напомним, в Минздраве разъяснили, что делать, если с больным корью контактировал взрослый и ребенок.

Читайте также: