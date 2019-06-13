Миграция в Украине: В каких регионах живет больше всего переселенцев (Инфографика). Новости

В Украине по состоянию на май этого года насчитывается 1 млн 377 тыс. 117 переселенцев. По-прежнему, больше всего внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) живет в Донецкой, Луганской областях и в Киеве. При этом, количество зарегистрированных переселенцев увеличилось на 47 тыс. 387 человек, передает «Слово і Діло».

Так, по данным Министерства социальной политики Украины, больше всего переселенцев живет в Донецкой области – 486 тыс. 704 человек, Луганской области – 270 тыс. 376, а также в Киеве – 146 тыс. 957 человек. В западных областях страны внутренне перемещенных лиц немного: в Волынской области зарегистрировано 3 тыс. 70 человек, в Закарпатской – 3 тыс. 266, в Ивано-Франковской – 3 тыс. 624 человека.

На начало мая количество зарегистрированных переселенцев увеличилось на 47 тыс. 387 человек. Активно с регистрации снимались в Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях. А в Черниговской и Херсонской областях количество зарегистрированных переселенцев, наоборот, возросло.

Что касается переселенцев из аннексированного Крыма, то больше всего их зарегистрировалось в Киеве, Киевской и Херсонской областях, а меньше всего – в Луганской области.

В сравнении с апрелем 2018 года количество ВПЛ уменьшилось на 124 тыс. 902 человека.

Также, в апреле этого года государство предоставило переселенцам 251,9 млн грн материальной помощи для покрытия расходов на проживание и оплату жилищно-коммунальных услуг. В апреле 2018 года эта сумма составляла 249 млн грн.

Инфографика: «Слово і Діло»

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