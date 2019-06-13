ВНО-2019: В Украине определили пороговые баллы для трех тестовых предметов. Новости

В Украине определили пороговые баллы «сдал/не сдал» для трех тестов внешнего независимого оценивания (ВНО) – по математике, физике, украинскому языку и литературе. Соответствующие решения были приняты сегодня, 13 июня, экспертной комиссией при Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО), сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины (МОН).

Так, комиссия определила следующие пороговые баллы:

математика – 11;

украинский язык и литература – 23;

физика – 13.

Отмечается, что от общего количества человек, принимавших участие в тестировании по этим предметам, порог «сдал/не сдал» преодолели: по украинскому языку и литературе – 84% абитуриентов, по математике – 81,83%, по физике – 85%.

Также уточняется, что результаты тестирования по этим предметам будут размещены на информационных страницах участников 14 июня. Как и в прошлом году, участники тестирования смогут ознакомиться с скан-копиями своих бланков ответов. Они будут размещены на информационных страницах 17 июня.

Кроме того, в этом году комиссия впервые определила адаптивный порог для абитуриентов, которые получили полное общее среднее образование на языке национальных меньшинств. Для них установлен адаптивный порог на уровне 14 баллов.

По данным Минобразования, уже 19 июня комиссия будет определять порог "сдал/не сдал" по иностранным языкам и биологии, а 21 июня – по истории Украины, географии и химии.

В ведомстве напомнили, что порог «сдал/не сдал» – это минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник внешнего независимого оценивания, чтобы получить оценку в шкале 100-200 баллов. Это дает поступающему право участвовать в конкурсном отборе в вузы.

Напомним, 3 июня, по всей Украине начали работу образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина».

Ранее сообщалось, что на КПП «ДНР» не пропускают детей для сдачи внешнего независимого оценивания на подконтрольной украинским властям части Донецкой области.

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