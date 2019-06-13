Трудовые мигранты: Эксперт рассказал, сколько граждан Украины хотят покинуть страну. Новости

В Украине 5,1 млн граждан хотят мигрировать за границу на заработки, а 1,3 млн украинцев хотели бы покинуть страну в поисках лучшей доли и не возвращаться. Об этом сообщил на своей странице в Facebook основатель и директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

«Благодаря сотрудничеству с Research & Branding Group можем получать социологические исследования по темам, которые чаще всего становятся главными в медиа. На этот раз Национальный Совет экономического развития обратилась к исследованию темы трудовой миграции. Мы ее знаем только по тому, сколько денег украинцы перечисляют из-за границы через банки. И в этом наши знания заканчиваются. Государство даже не знает сколько наших граждан покинуло страну навсегда, а какое количество работает, периодически возвращаясь в Украину», – написал Дорошенко.

Он отметил, что 3% украинцев планируют работать за границей и не желают возвращаться обратно. А 9% наших граждан хотят уехать на работу и вернуться домой. «Если взять расчетное количество граждан Украины в 42,4 млн, то 1,3 млн человек хотят покинуть страну в поисках лучшей доли и не возвращаться никогда. Еще 3,8 млн рассматривают трудовую миграцию, как способ заработать. В общем 5,1 млн украинцев хотят уехать за границу на заработки. 80,2% опрошенных при любых условиях не хотят выезжать работать за границу, а 7,8% не могут дать точного ответа», – пояснил Дорошенко.

При этом, добавил он, лишь 8,8% из тех, кто хочет стать трудовым мигрантом, готов работать только по своей специальности. Все остальные ответили, что готовы работать на любой работе, или это зависит от обстоятельств, либо не имеют мнения по этому поводу. «При этом 17,3% опрошенных ответили, что они не были за границей за последний год, а это составляет 7,5 млн граждан», – уточнил экономист.

Также, 8,5% дали ответ, что они уже когда-то работали за границей, что составляет не менее 3,6 млн украинцев. Отдыхали за границей 15,3% граждан, то есть минимум 6,5 млн человек. К родственникам или друзьям из страны выезжали 9,2% людей, или 3,9 млн. 4% бывали за пределами Украины в командировках, а это 1,7 млн.

«Но большинство граждан нашей страны никогда не были за границей, а именно 51,6%», – подчеркнул Дорошенко.

По его словам, соцопрос свидетельствует о том что, во-первых, потенциал трудовой миграции из страны присутствует в количестве 5 млн человек. Во-вторых, данные только приблизительные, поскольку после переписи населения Украины может произойти, что на 2019 год численность населения составляла не 42,4 млн человек, а 36 млн. «Тогда потенциал трудовой миграции составляет 4,3 млн граждан, которые будут развивать другие страны, оставляя наших пенсионеров в одиночестве», – уточнил экономист.

В-третьих, подавляющее большинство хочет жить в собственной стране при любых условиях. Без внимания исследования остался вопрос возраста тех, кто хочет мигрировать из страны. Дорошенко считает, что скорее всего оно показало бы, что подавляющая часть тех, кто хочет работать за границей – это люди от 18 до 30 лет, которые верят в себя, но не совсем в государство. Именно такая ситуация наблюдалась в странах Восточной Европы.

В-четвертых, трудовые мигранты являются потенциальной движущей силой страны, в том числе реформ, если они будут возвращаться в Украину. «В любом процессе можно искать негатив, а можно видеть в нем и позитив. Хотя, лишь на будущее», – написал Дорошенко.

Следует уточнить, что опрос проводился R & B Group мая во 24 областях и Киеве среди 2001 респондента. Погрешность составляет 2,4%.