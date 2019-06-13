Ситуация в пунктах пропуска днем 13 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 13 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Сергей: «10:31. Марьинка в Украину – 25 машин. Из Украины – 10 машин»;

«nik»: «10:46. "Каргилл" в сторону Марьинки 105/64»;

«nik»: «10:51. "Каргилл" протяжка каждые 15 минут по три машины с каждой очереди»;

Сергей: «10:56. "Каргилл" в Донецк: 35/25»;

Маргарита: «12:53. "Каргилл" из Донецка основная до моста, льгота середина основной, запуск по 6»;

Anzhela: «12:58. За бортом +34, "Каргилл" в Донецк за час на 4 машины, льготная на 6. Дополнение: "Каргилл", пускают три машины с обычной, три с льготной»;

Tofik: «14:08. "Каргилл" в сторону Марьинки. Основная на спуске с моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Артур: «10:06. В Еленовке в сторону Донецка машин 50, льгота 18»;

Алексей: «10:07. Еленовка. В сторону Украины очередь движется по 15 машин в час»;

Алексей: «11:57. В Еленовке 70 машин в общей очереди»;

Елена: «13:28. Еленовка в Украину пусто, 12:00. В Донецк 50 авто».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Andriy: «10:46. Пищевик в Донецк до поворота».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Администратор»: «13:31. На 11 в Станицу сквозняк, обратно пол-пролета».

О ситуации на КПВВ «Майорское» пользователи соцсетей не сообщают.

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