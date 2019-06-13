Курортный сезон: На Донетчине рассказали, сколько уже уплатили туристы. Новости

На Донетчине курортный сезон только начинается, а отдыхающие уже оставили в регионе 639,3 тыс. грн туристического сбора. Это более чем вдвое превышает прошлогодние показатели. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в Донецкой области.

Отмечается, что наиболее привлекательны для жителей и гостей региона остаются, по традиции, курортные зоны Мариуполя, Славянска, Славянского и Лиманского районов. «Так, в течение 5 месяцев 2019 года отдыхающие на морском побережье заплатили более 175 тыс. гривен. А сторонники "зеленого" туризма оставили местным бюджетам Славянска, Славянского и Лиманского районов более 162 тыс. грн туристического сбора», – сказано в сообщении.

Кроме того, в 2019 году появился еще один лидер – гости Краматорска пополнили местную казну на 160,6 тыс. грн.

В фискальной службе напомнили, что туристический сбор – это налог, средства которого пополняют местную казну. В 2019 году произошли значительные изменения в порядке его налогообложения. Теперь, ставка сбора устанавливается по решению сельского, поселкового, городского совета или совета объединенной территориальной громады за каждые сутки временного размещения лица в местах проживания (ночевки) в размере:

до 0,5% (до 20,86 грн) – для внутреннего туризма;

до 5% (до 208,65 грн) – для въездного туризма

от размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января 2019 года, для временного размещения одного человека в сутки.

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