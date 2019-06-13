Россия должна немедленно освободить захваченных украинских моряков, – ООН. Новости

Россия должна выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву и немедленно освободить 24 захваченных вблизи Керченского пролива украинских моряка и вернуть Украине военные корабли. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 июня, в ходе презентации 26-го доклада* сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

«РФ должна выполнить решения, выданные двумя отдельными судебными органами в рамках системы ООН. Первое постановление от 2017 года, объявленное Международным судом ООН: РФ должна отменить запрет деятельности Меджлиса. Второе решение, объявленное в мае этого года Международным трибуналом ООН по морскому праву: немедленно освободить 24 члена украинского экипажа и военно-морские корабли, захваченные в ноябре прошлого года у Керченского пролива», – сказала она.

Глава Мониторинговой миссии ООН также призвала Российскую Федерацию как страну-оккупанта соблюдать свои обязательства в соответствии с международными стандартами прав человека и международным гуманитарным правом в аннексированном Крыму. «Это среди прочего означает неприменение своего законодательства в Крыму, обеспечение гуманного обращения со всеми задержанными, обеспечение свободы религии всем группам верующих», – подчеркнула Фрейзер.

Как сообщалось ранее, Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда. Москва нервно отреагировала на это решение. В МИД Украины заявили, что рассчитывают на скорейшее выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому Москва обязана освободить три украинских корабля и 24 моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. При этом, 27 мая российский суд продлил арест украинским морякам.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

В связи с обострением ситуации с 26 ноября по 26 декабря в 10-ти областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.

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