В Мариуполе продавали топливо по мошеннической схеме (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) разоблачена мошенническая схема по продаже топлива. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

К правоохранителям обратился житель Мариуполя с заявлением о том, что его обманули на 10 тыс. грн. По словам мужчины, он заказал топливо по цене ниже обычной, однако получил в десятки раз меньшее количество.

Во время работы над данному факту выяснилось, что с потерпевшим связались по телефону и предложили выгодную сделку. Он должен был подъехать к заправочной станции для заключительного этапа. Преступная схема выглядела следующим образом: на станции мужчину встречал посредник, забирал деньги и платил за топливо в кассе. Однако приобретал он его не на указанную сумму, а на значительно меньшую. Пока покупатель заправлялся, посредник убегал. Таким образом мошенники тратили на считанные литры сотни гривен, а получали тысячи гривен прибыли.

В дальнейшем злоумышленник перечислял деньги на карточку организатора, а тот распределял их и подыскивал новых «клиентов».

Пособник был разоблачен после очередной махинации с поличным «на руках». У него изъяты средства, мобильные телефоны и банковские карточки. Работа по данному факту продолжается. Сейчас устанавливается точное количество пострадавших и радиус совершения преступления. Что касается задержанного, ему 34 года и ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей. Со своим «работодателем» он и познакомился в местах лишения свободы. Последний до сих пор находится за решеткой.

В полиции также сообщили, что открыто уголовное производство по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: