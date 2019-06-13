Круглосуточно: Какую помощь спасатели оказывают людям на КПВВ Донетчины (Фото, видео). Новости

В Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) спасатели обеспечивают комфорт граждан при пересечении линии разграничения. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«Ежедневно линию разграничения пересекают сотни граждан. Для того, чтобы процедура пересечения линии разграничения была максимально комфортна, на каждом из четырех контрольных пунктов въезда-выезда – "Гнутово", "Майорское", "Новотроицкое" и "Марьинка" – в круглосуточном режиме функционируют пункты оказания помощи», – говорится в сообщении.

В этих пунктах дежурят представители ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, которые оказывают необходимую помощь гражданам. Так, в случае необходимости граждане могут попить питьевой воды, или чая, а также отдохнуть и подождать автобус. Кому необходимо, можно разогреть свою пищу. Также, во время пребывания в пункте оказания помощи, специалисты ГСЧС проводят с посетителями информационно-разъяснительную работу по вопросам безопасности жизнедеятельности.

Как отмечается, только за минувшие сутки в пункты оказания помощи обратились 47 граждан, в том числе 4 ребенка и 17 людей пожилого возраста. Всего с начала функционирования пунктов, зарегистрирована и оказана помощь 94 443 лицам (из них 6 388 детей и 18 332 человека пожилого возраста).

От Главного управления для обеспечения функционирования пунктов оказания помощи населению привлекается 16 человек личного состава.

Как сообщалось ранее, в течение мая линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекло 1 млн 203 тыс. 400 человек. Из них через КПВВ в Донецкой области – 896 тыс. 300 человек, через КПВВ «Станица Луганская» – 307 тыс. 100 человек.

Читайте также: