Глава Генштаба ВСУ пояснил, почему не началось разведение сил и средств у Станицы Луганской. Новости

На Донбассе разведение сил и средств вблизи Станицы Луганской (Луганская обл.), запланированное на 10 июня, даже не начиналось, потому что противник неоднократно нарушал режим тишины, устраивая обстрелы. Об этом сообщил начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, сегодня, 13 июня, передает «ВВС – Украина».

«Не началось. 8 июня около полуночи был обстрел с той стороны в течение 20 минут. Я понимаю, что он был провокационный, ведь та сторона не готова к разведению. 9 числа был следующий обстрел, миссия ОБСЕ даже зафиксировала места попаданий вражеских пуль. Очередной обстрел был и вечером 11 июня», – сказал он.

Тем не менее, как отметил начальник Генштаба, украинская сторона готова к разведению на тех условиях, которые обсуждались в Минске. «Согласно Минским договоренностям, должно быть пять суток тишины, на шестые сутки мы подаем ноту, что готовы разводить, и на седьмые сутки разводим. Поэтому мы готовы, есть решение президента, что это надо выполнить, наши военные к этому готовы. Но это должно быть действительно разведение», – добавил Руслан Хомчак.

Как сообщалось ранее, при соблюдении всех необходимых условий, разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской должно было начаться 10 июня. Если же продолжатся обстрелы, разведение автоматически должно было быть перенесено.

Позже стало известно, что разведение военных сил и средств у Станицы Луганской может состояться не раньше 16 июня.

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