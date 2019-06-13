Глава Генштаба ВСУ пояснил, почему не началось разведение сил и средств у Станицы Луганской. Новости

На Донбассе разведение сил и средств вблизи Станицы Луганской (Луганская обл.), запланированное на 10 июня, даже не начиналось, потому что противник неоднократно нарушал режим тишины, устраивая обстрелы. Об этом сообщил начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, сегодня, 13 июня, передает «ВВС – Украина».
«Не началось. 8 июня около полуночи был обстрел с той стороны в течение 20 минут. Я понимаю, что он был провокационный, ведь та сторона не готова к разведению. 9 числа был следующий обстрел, миссия ОБСЕ даже зафиксировала места попаданий вражеских пуль. Очередной обстрел был и вечером 11 июня», – сказал он.
Тем не менее, как отметил начальник Генштаба, украинская сторона готова к разведению на тех условиях, которые обсуждались в Минске. «Согласно Минским договоренностям, должно быть пять суток тишины, на шестые сутки мы подаем ноту, что готовы разводить, и на седьмые сутки разводим. Поэтому мы готовы, есть решение президента, что это надо выполнить, наши военные к этому готовы. Но это должно быть действительно разведение», – добавил Руслан Хомчак.
Как сообщалось ранее, при соблюдении всех необходимых условий, разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской должно было начаться 10 июня. Если же продолжатся обстрелы, разведение автоматически должно было быть перенесено.
Позже стало известно, что разведение военных сил и средств у Станицы Луганской может состояться не раньше 16 июня.
Читайте также:
- Луганщина: Как выглядит зона разведения сил и средств вблизи КПВВ «Золотое» (Фото)
- Отсчет начался, – Клименко о разведении сил и средств у Станицы Луганской
- Разведение сил и средств у Станицы Луганской: Клименко рассказал подробности
- Разведение сил и средств у Станицы Луганской сорвано, – украинская сторона СЦКК
- НВФ в очередной раз обстреляли Станицу Луганскую, – штаб ООС
- Семь дней тишины: Названо условие для разведения сил и средств под Станицей Луганской
- Разведение сил и средств под Станицей Луганской: Сайдик рассказал о прогрессе
- Прекращение огня и обмен пленными: Кучма рассказал о переговорах по Донбассу
Комментарии