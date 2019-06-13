«Угрожающе огромные цифры»: В «ЛНР» обещают повысить зарплаты. Новости

«Власти ЛНР» пообещали значительно повысить заработные платы работникам «бюджетной сферы» и «государственным служащим», а также увеличит размер пенсий. Об этом сегодня, 13 июня, сообщил «глава ЛНР» Леонид Пасечник.

«Первое повышение пройдет с 1 июля этого года, при этом зарплаты работников бюджетной сферы и государственных служащих увеличатся на 35%, а пенсии – на четверть, то есть, на 25%», – рассказал он.

Пасечник добавил, что «будут увеличены зарплаты ряда категорий сотрудников силовых структур, повысятся социальные пособия и страховые выплаты».

«С января 2020 года зарплаты бюджетников и госслужащих дополнительно увеличатся на 35%, таким образом, общее повышение от текущего уровня составит 70%. В этот же период произойдет повышение пенсий на 27%, то есть общее увеличение к текущему уровню составит 52%», – сообщил Пасечник.

В соцсетях местные жители активно комментируют повившиеся обещания, предлагая сравнить с тем, насколько поднялись цены на продукты и как вырастут тарифы на коммунальные услуги:

Ирина: «А почему не сообщают о том, насколько уже повысились цены на продукты и насколько будут повышены тарифы на коммунальные услуги с 1 сентября?»;

Ксения: «Правильно, в первую очередь, голодающим пенсионерам, а детям дулю. Что можно купить ребенку на тысячу в месяц, А ничего. Только и кормят обещаниями. Он, наверное, за тысячу в туалет ходит в ресторане»;

Ольга: «Еще б дождаться з/п за 2014-2015 годы»;

Алина: «Цифры прям угрожающе огромными кажутся, 25-35%, а по факту ... врачи. Получающие нынче 3800, будут получать 5. Конечно, 5 лучше, чем 3800, но все равно мизер».

Есть и такие комментарии, в которых призывают радоваться тому, что есть:

Елена: «Ребята, да радоваться надо, что xоть что-то положительное происxодит. И пост не про леньку, это РФ расщедривается. Конечно, многое не делается, как положено, и коррупция разгулялась, и несправедливость вокруг. А какие у вас рецепты по улучшению жизни? Я вот только про номенклатуру не пойму, им за что повышают?»;

Любовь: «И все равно найдутся недовольные».

Стоит отметить, что аналогичніе заявления сегодня прозвучали и в соседней «ДНР», где «глава ДНР» Денис Пушилин также пообещают обеспечить значительное повышение пенсий и зарплат «бюджетников» и «госслужащих».