Летом Покровск расцветает сотнями тысяч цветов (Фото). Новости

Покровск (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) каждое лето уже 3 года подряд расцветает сотнями тысяч цветов. Безграничные клумбы с розами и петуниями, изысканные вазоны украшают улицы и бульвары. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба Покровского городского совета.

«По словам горожан, таким красивым город не был уже много лет», – говорится в сообщении.

Как сообщается, созданием городских оазисов и уходом за их красотой занимается частный предприниматель (ФЛП) вместе с коммунальными предприятиями города. Так, за прошедшую неделю, работники полили растения на площади 696 кв. м и пропололи сорняки на участках в центре города площадью 1 165 кв. м.

Также в городе постоянно появляются новые клумбы – на этой неделе в районе проспекта «Мир» высадили 3200 единиц цветов. На момент отцветания роз специалисты занимаются их обрезкой.

«Озеленение, кроме эстетической привлекательности, положительно влияет на общее оздоровление атмосферы города. Зеленые насаждения снижают эффект теплового острова и поглощают вредные выбросы. Кроме того, они создают положительный образ города и делают более комфортными места для отдыха», – отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, Покровск превращают в город роз.

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