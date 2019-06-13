В Мариуполе рассказали, на каких пляжах обнаружили кишечную палочку. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) были взяты пробы воды Азовского моря для исследования. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Мариупольский городской филиал ГУ "Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украины" информирует о результатах мониторинговых исследований проб морской воды по микробиологическим показателям, отобранных 3 июня в рамках городских пляжей. Возбудители инфекционных заболеваний и холерный вибрион не обнаружены. Показатели вирусного загрязнения морской воды не установлены», – говорится в сообщении.

В четырех пробах морской воды индекс ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) превышает нормативный показатель.

Как сообщается, наибольшее загрязнение обнаружено в контрольной точке отбора на пляжах Приморского района возле гостиницы «Турист» и возле кафе «RAFALE». Показатель индекса ЛКП в этих точках отбора составляет 70 тыс. на 1 дм куб, при норме не более 5 тыс. на 1 дм куб.

На Левобережном пляже в районе улицы Виноградной, 140 индекс ЛКП составляет 24 тыс. на 1 дм куб.

В контрольной точке отбора на пляже Приморского района в у судоремонтного завода показатель индекса ЛКП несколько лучше от вышеуказанных точек, но все же превышает норматив и составляет 13 тыс. на 1 дм куб.

Чистой на этой неделе была морская вода на Левобережном пляже в районе водной станции «Наш уголок». Индекс ЛКП в этой точке отбора составляет 2 тыс. на 1 дм куб.

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