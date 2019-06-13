Представитель ООН по правам человека в Украине прокомментировала языковый закон. Новости

В Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине призвали украинские власти разработать специальный закон, который бы регулировал права национальных меньшинств на свой язык. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 июня, в ходе презентации 26-го доклада* заявила глава миссии Фиона Фрейзер.

«Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного был принят в апреле. В то время как государство имеет легитимное право усиливать роль официального языка, должен быть разработан специальный закон, который обеспечит надлежащий баланс между защитой языковых прав меньшинств и сохранением государственного языка как средства общественного единства», – сказала она.

Напомним, Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла в целом законопроект №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Сразу после этого в парламенте зарегистрировали сразу 4 постановления за отмену принятого закона. Кроме того, заблокировать закон о языке также пытались через суд. Однако все эти попытки парламентской оппозиции закончились неудачей и закон был направлен на подпись президенту. 15 мая закон о статусе украинского языка как государственного был подписан президентом Украины Петром Порошенко.

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