Стратегическое значение: Как на Луганщине идет строительство подстанции «Кременская» (Фото). Новости

Подстанция «Кременская» имеет стратегическое значение для Украины для надежного электроснабжения Луганской области. Об этом сегодня, 13 июня, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Вадим Черныш, во время осмотра хода строительства, передает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, сейчас строительство Кременной подстанции в самом разгаре:

выполнена поставка электротехнического и вспомогательного оборудования на 99%;

смонтировано около 100 опор;

на 99% выполнены работы по обустройству резервуара противопожарного запаса воды, насосной станции пожаротушения;

полностью закончено обустройство артезианских скважин, фундаментов автотрансформатора;

на двух подстанциях – «Юбилейная» и «Донбасско-Донская», с которыми будет соединяться подстанция «Кременская», монтируются опоры, провода и линейная арматура.

По словам Черныша, финансирование строительства новой подстанции и линий электропередач осуществляется из государственного бюджета. «Стратегическую значимость новой подстанции и линии электропередач трудно переоценить – это включение области в Объединенную энергосистему Украины, надежное энергоснабжение объектов социальной сферы и промышленности», – заявил глава МинВОТ.

В ведомстве напомнили, что в 2014 году с началом вооруженного конфликта на Донбассе, Луганская область оказалась на грани энергетического кризиса. Единственным источником генерации электроэнергии оставалась Луганская теплоэлектростанция, которая расположена практически на линии разграничения. «В таких условиях стабильное функционирование Луганской ТЭС находится под постоянной угрозой, а при отсутствии резервного источника энергогенерации – надлежащее энергообеспечения области под высоким риском. Ситуацию осложняет и то, что Луганщина стала "энергетическим островом" и практически не была соединена с Объединенной энергетической системой Украины», – отмечают в МинВОТ.

Чтобы изменить ситуацию и обеспечить на Луганщине стабильную энергогенерацию и поставку электрической энергии, на государственном уровне было принято решение строить новую подстанцию ​​– «Кременскую», со строительством новой высоковольтной линии электропередач длиной 26 километров.

Напомним, Луганская область вследствие военного конфликта стала энергоостровом. Линия электропередач (ЛЭП), которая ранее соединяла регион с единой энергосистемой страны, сейчас разрушена. Отремонтировать ее не получается, так как эта линия проходит по «серой зоне» и частично по неподконтрольной Украине территории.

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