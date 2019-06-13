В Мариуполе у маршрутки на ходу отвалились колеса (Фото). Новости

Сегодня, 13 июня, в Мариуполе (Донецкая обл.) маршрутка на ходу потеряла колеса. Об этом сообщили очевидцы происшествия.
Так, 11:00 на пр. Металлургов, в районе бывшего ночного клуба «Клеопатра» у маршрутного такси №118 на ходу отвалились колеса.
В момент происшествия в транспортном средстве находились пассажиры. Они не пострадали.
На место ДТП прибыла аварийная служба.
Решался вопрос относительно дальнейшей судьбы маршрутки.
Напомним, в Мариуполе произошел конфликт в маршрутке. Водитель отказался давать сдачу за проезд из-за того, что при оплате купюра провалилась в щель.
Источник: Сайт города Мариуполя
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