В Мариуполе у маршрутки на ходу отвалились колеса (Фото). Новости

Сегодня, 13 июня, в Мариуполе (Донецкая обл.) маршрутка на ходу потеряла колеса. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Так, 11:00 на пр. Металлургов, в районе бывшего ночного клуба «Клеопатра» у маршрутного такси №118 на ходу отвалились колеса.

В момент происшествия в транспортном средстве находились пассажиры. Они не пострадали.

На место ДТП прибыла аварийная служба.

Решался вопрос относительно дальнейшей судьбы маршрутки.

Напомним, в Мариуполе произошел конфликт в маршрутке. Водитель отказался давать сдачу за проезд из-за того, что при оплате купюра провалилась в щель.

Источник: Сайт города Мариуполя

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