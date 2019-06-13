Сворачивать реформу децентрализации в Украине невозможно, – Гройсман. Новости

В Украине основанная в 2014 году реформа децентрализации – передачи финансовых ресурсов и административных полномочий на места – выходит на второй этап, а именно – этап эффективного использования новых возможностей для регионов. Именно поэтому сворачивать реформу любыми непродуманными решениями – невозможно. Об этом сегодня, 13 июня, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Правительственный портал.

«Децентрализация имеет неплохие успехи. Нужно говорить о перспективах и задачах на 2019-2020 годы. Первый этап децентрализации прошел успешно. Каждый житель ОТГ может сравнить, что было до децентрализации и сейчас. Мне было важно передать не только средства, но и возможности. Когда возможности начинают работать, у нас идет рост», – сказал Гройсман.

Вместе с тем, по словам премьер-министра, сегодня есть угрозы реформе. «Ее быстро можно остановить – достаточно 226 голосов, чтобы подкорректировать решение не в пользу местного самоуправления. Это беспокоит. А упускать это невозможно. И у нас есть время, чтобы запустить второй этап децентрализации. Надо инициировать изменения в Конституцию. Если мы не пойдем дальше по децентрализации, реформа будет свернута», – объяснил Владимир Гройсман.

Напомним, Донецкая и Луганская области вошли в регионы-лидеры по росту местных бюджетов.

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