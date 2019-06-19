Участник боевых действий на Донбассе открыл кафе здорового питания во Львове (Фото). Новости

Во Львове участник боевых действий на Донбассе Богдан Мацюра открыл кафе здорового питания. Здесь после возвращения с войны он теперь готовит полезный фастфуд по уникальным авторским рецептам.

«Сейчас готовлю сэндвич итальянский. Он – вегетарианский. Булочку нам выпекают под заказ из трех видов муки – цельнозерновой, ржаной и пшеничной. Также будем добавлять помидоры черри, фету и авторский медовый соус», – поясняет Богдан.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

На кухне в кафе нет плиты, только пароварка и электрический гриль. Свои блюда он готовит без жарки и жирных продуктов. В меню только полезные салаты и сэндвичи. «Пароварка – это прообраз гейзера. Мясо и овощи только на пару, поэтому так и решили назвать кафе – "Гейзер". Соусы у нас также полезны – на основе оливкового масла и йогурта», – рассказывает владелец кафе.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

До участия в боевых действиях на Донбассе Богдан Мацюра хотел стать поваром – поступил в кулинарное училище, но диплом так и не получил, поскольку ушел добровольцем на фронт. «Сознательно я понимал, что сидеть дома нельзя – если не сегодня, то завтра это все равно бы меня коснулось, а еще меня подтолкнула к этому гибель родственника, моего дяди. В Донецком аэропорту в 2014 году. Тогда я уже решил окончательно», – вспоминает парень.

С передовой Богдан снова вернулся на кухню. Объясняет – любимое дело помогает правиться с пережитым. «Сейчас в обществе популяризируется здоровый образ жизни, и я – сторонник того, чтобы питаться полезно. Очень много людей сейчас заняты, люди спешат, поэтому полезный фастфуд должен быть тоже, чтобы люди, которые ценят свое время, могли быстро и качественно поесть», – считает он.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Все рецепты для своего здорового фастфуда Богдан придумал сам, а создать бюджетный и уютный интерьер кафе помогли побратимы. «Мы решили привлечь участников боевых действий. Например, мебель делал мой побратим. Свет и картины – тоже ветеран войны. Хлеб и булочки нам выпекает тоже наш друг – бывший военный», – отметил участник боевых действий.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Его кафе работает всего 1,5 месяца, но уже появились постоянные посетители. Среди них – Руслан. Мужчина постоянно приходит сюда обедать, отмечает, что нашел сэндвич для своего особого вегетарианского меню. «Я не употребляю мясные продукты, и это индивидуальный вариант для меня. Плюс здесь довольно полезный хлеб, который усваивается лучше», – говорит посетитель.

Поддерживает инициативу Богдана Мацюры его девушка Зоряна. Она успевает работать и помощником повара, и официантом. «Сложнее всего было именно окончательно решить, что мы именно этим будем заниматься. Мы много думали, составляли бизнес-план. Сейчас с каждым днем становится легче и лучше», – отметила девушка.

В ближайших планах Богдана – купить печку, чтобы самому выпекать хлеб, а в меню добавить несколько новых видов пасты из разных видов муки.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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