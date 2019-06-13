Прекратить обстрелы на Донбассе: К чему Украина в ОБСЕ призывает Россию. Новости

Россия продолжает вооруженные атаки на Донбассе, пытаясь достичь своих целей – дестабилизировать Украину и заставить ее сдаться на условиях Кремля. Об этом сегодня, 13 июня, заявил во время заседания Постоянного Совета ОБСЕ заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, передает «Укринформ».

«На заседании Постоянного совета в прошлый четверг, 6 июня, мы и другие делегации настойчиво призывали Российскую Федерацию придерживаться своих обязательств, включая установление устойчивого прекращения огня на Донбассе. В течение ночи того же дня российские вооруженные формирования применили тяжелую артиллерию, чтобы обстрелять военные позиции Украины возле Новолуганского. Во время этой ночной атаки погибли двое украинских воинов, еще 8 получили ранения. Мы сталкиваемся с этими откровенными нарушениями Минских соглашений каждый день, поскольку Россия продолжает преследовать свои цели – дестабилизировать Украину и заставить ее сдаться на условиях Кремля», – заявил Лоссовский.

Он указал на то, что только за 3 месяца с начала действия последнего на данный момент перемирия на Донбассе (8 марта) 33 украинских военных погибли и 165 были ранены.

Представитель Украины призвал Россию как участника конфликта остановить свои вооруженные провокации и выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений, начиная с обеспечения устойчивого и всеобъемлющего перемирия.

По его словам, Москва должна, наряду с прекращением огня и выводом войск из Донбасса, «распустить оккупационные администрации в Донецке и Луганске, вернуть законным владельцами захваченные украинские предприятия, а также прекратить незаконную выдачу паспортов жителям оккупированных территорий».

Лоссовский подчеркнул, что в рамках выполнения положений по безопасности Минских соглашений Россия должна отвести тяжелое вооружение от линии разграничения, обеспечив эффективный мониторинг и верификацию этого шага со стороны СММ ОБСЕ. Миссии ОБСЕ также должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к временно неконтролируемому правительством Украины участку госграницы с РФ. «Эти меры необходимы, и они вполне возможны, если Россия примет решение о мирном, политико-дипломатическое урегулирование конфликта», – сказал Лоссовский.

Он также напомнил российской стороне о необходимости выполнения решений международных судов, в частности Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских военнослужащих и кораблей, захваченных в районе Керченского пролива.

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