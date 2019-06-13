На Донетчине взяли под стражу продавца наркотиков. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) суд удовлетворил ходатайство Мариупольского местной прокуратуры № 2 об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который продавал наркотики на территории города. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Установлено, что в апреле 29-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за корыстные преступления, незаконно сбывал в г. Мариуполе покупателям за 700 грн полиэтиленовые пакеты с метадоном. После проведения оперативной закупки особо опасного наркотического средства мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По месту жительства проведен санкционированный обыск, в ходе которого обнаружено и изъято большое количество шприцев с остатками крови и наркотических средств в свертках», – сообщили в прокуратуре.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК Украины, а именно в незаконном хранении и сбыте наркотиков. Досудебное расследование продолжается.