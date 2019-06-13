В «ДНР» перевернулся грузовик с 20 тоннами груза (Фото). Новости

Возле неподконтрольного украинской власти Бойковского (до переименования – Тельманово) перевернулся грузовик с 20 тоннами груза. Об этом сегодня, 13 июня, сообщают очевидцы в соцсетях.

«Тельманово, грузовик слетел с дороги!!!», – сообщают очевидцы.

По их информации ЧП произошло рано утром. «Утром, в 4:10 примерно, уже лежала фура!!!», – сообщает пользователь Игорь.

О том, какой груз вез грузовик с прицепами, информации неясна. «20 тонн семечки лежит в поле ... насыпью ...», – пишет очевидец Юлия.