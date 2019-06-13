«Узнай Украину!»: Cтартовал проект с бесплатными экскурсиями для детей Донбасса . Новости

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова огласил о старте образовательного проекта для школьников Донецкой области «Узнай Украину!». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В сообщении отмечается, что в рамках акции Фонд организует бесплатные двухдневные и однодневные туры по всей стране для детей Донбасса. В программе поездок – знакомство с достопримечательностями Украины, памятниками архитектуры, географией и историей.

«С началом летних каникул мы анонсируем старт интересного и познавательного проекта для школьников. Ребята увидят самые красивые и уникальные места в Украине, многие из которых им знакомы только по книгам или телепрограммам. Наши экскурсии – бесплатны. А образовательный тур совмещает получение новых знаний и путешествия – считаю, это именно то, что нужно детям в течение длительного летнего отдыха», – отметил президент Фонда Борис Колесников.

12 июня в рамках акции «Узнай Украину!» дети из Дружковской общеобразовательной школы I-III ступеней № 1 посетили Харьков. 50 учеников 8-11 классов, которые в течение учебного года проявили себя в учебе и спорте, активно участвовали в школьной самодеятельности и городских конкурсах, ознакомились с городом, побывали в Парке Горького, возле знаковых памятников архитектуры, в веревочном парке с аттракционами S-Park, получили массу эмоций и впечатлений.

«Я в восторге от этой поездки! Сегодня смогла преодолеть страх и неуверенность, пройти сложные этапы "скалолазанья", ощутила себя альпинистом, покоряющим вершины. Здорово побывать в таком чудесном месте, как Харьков!», – поделилась впечатлениями школьница Дарья Пономарева.

«Спасибо большое организаторам поездки! В Харькове я побывала впервые в жизни, мне очень понравился этот город, о нем захватывающе рассказывала гид. Хочу здесь учиться, поэтому решила поступать в один из местных вузов», – рассказала одиннадцатиклассница Мария Куксова.

Сегодня, 13 июня, Харьков с ознакомительной экскурсией посещают учащиеся Удачненской общеобразовательной школы I-III ст. Покровского района, а 14 июня с городом будут знакомиться дети из Иванопольской специализированной школы І-ІІІ ст. Константиновского района.

Фото: пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

В пресс-службе также напомнили, что Фонд Бориса Колесникова 11 лет реализует образовательные, спортивные и социальные проекты в Донецком регионе. Цель благотворительных программ – воспитать здоровое и грамотное молодое поколение, оказать всестороннюю поддержку талантливой молодежи.