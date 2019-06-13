Кучма обсудил с координатором ООН ход выполнения Минских соглашений. Новости

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма обсудил с координатором системы ООН и координатором по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани ход выполнения Минских соглашений, которые 17 февраля 2015 года были одобрены Советом Безопасности ООН. Об этом сегодня, 13 июня, сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутиериш внимательно следит за этим вопросом, он искренне хочет, чтобы в деле выполнения Минских соглашений появилась новая динамика», – отметила Оснат Лубрани.

Леонид Кучма акцентировал на первоочередности выполнения блока договоренностей по безопасности – прежде всего, это полноценное прекращения огня, вывод российских вооруженных формирований и техники. Он отдельно подчеркнул: все шаги по имплементации Минских соглашений должны проходить только на основе взаимности.

«Отмечены положительные сдвиги в разблокирования процесса освобождения удерживаемых лиц, что является первоочередной гуманитарной задачей ТКГ. Особое внимание уделено проблеме поиска пропавших без вести. Также Леонид Кучма сообщил об активизации работы правительства Украины в решении социально-экономических проблем Донбасса», – написала Олифер.

Украинская сторона выразила благодарность Организации Объединенных Наций за систематическое внимание к Украине, ведь роль ООН особенно важно в условиях нарушения системы международной безопасности. «Крайне важно, чтобы голос ООН по украинскому вопросу слышали во всем мире. Надеюсь, что этот голос будет сильным. Мы хотим видеть вашу объективную позицию и оценку событий», – сказал Леонид Кучма.

Участники встречи договорились о продолжении контактов на постоянной основе.

Напомним, ранее Кучма обсудил с главой делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт весь спектр гуманитарных и социальных вопросов, касающихся Донбасса.

Как сообщалось ранее, 5 июня в Минске, впервые за 1,5 месяца, состоялось заседание ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными. Кроме того, 10 июня планировалось начать разведение сил на участке в Станице Луганской (Луганская обл.).

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