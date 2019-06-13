Около 135 тыс. правоохранителей будут задействованы на выборах 21 июля в Украине. Новости

К охране общественного порядка в Украине во время досрочных парлементских выборов 21 июля будет привлечено около 135 тыс. правоохранителей. Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», сегодня, 13 июня, сообщил советник министра внутренних дел Украины – председатель координационного штаба МВД Иван Стойко во время брифинга, посвященного работе органов МВД во время внеочередных парламентских выборов.

В частности, он отметил, что МВД будет делать все для того, чтобы выборы прошли законным путем, чтобы было как можно меньше нарушений закона.

Он также отметил, что МВД уже тесно сотрудничает с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) и с общественными организациями, такими как «ОПОРА», также на связи с МВД находятся руководители штабов политических партий, СБУ и др.

Стойко напомнил что уже созданы Окружные избирательные комиссии (ОИК), а до 6 июля будут созданы и участковые избирательные комиссии (УИК).

По его словам, в МВД работает оперативный штаб и мониторинговая группа.

Стойко уточнил, что с 15 июля личный состав всех подраздаления полиции, ГСЧС, пограничники и Нацгвардии перейдут каждый в своем сегменте на усиленный режим для обеспечения порядка. «Всего будет примерно 135 тыс. правоохранителей, имеется в виду всех, и полиция, и пограничники, и ГСЧС, и Нацгвардия, то есть все будут дежурить. Если говорить о полиции, то где-то 70 тыс. – 73-75 тыс.», – рассказал Стойко.

При этом советник министра внутренних дел уточнил, что идет мониторинг ситуации в областях, и если не хватит личного состава на местах, то будут также добавлять студентами правоохранительных вузов.