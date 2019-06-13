Соцвыплаты переселенцам: В Волновахе приняли решения. Новости

Сегодня, 13 июня, в Волновахе (Донецкая обл.) состоялось заседание комиссии по вопросам назначения (восстановления, прекращения) социальных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Волновахской райгосадминистрации.

«На повестке дня были рассмотрены вопросы назначения или отказа в назначении социальных выплат внутренне перемещенным лицам», – говорится в сообщении.

Так, на заседании комиссии заслушали информацию о проверке фактического проживания 208 ВПЛ. По результатам проверки установлено, что:

у 8 человек факт проживания не подтвержден;

1 человеку отменена справка ВПЛ;

1 человек по адресу не проживает;

1 человек умер;

197 человек фактически проживают по указанным адресам.

По предоставленной информации комиссия решила:

отказать в назначении социальных выплат 11 лицам;

назначить соцвыплаты 197 лицам.

Как сообщалось ранее, в Волновахском районе на 6 июня состоят на учете 50 817 ВПЛ.

Напомним, Кассационный административный суд Верховного суда признал незаконными два постановления Кабинета министров Украины, касающиеся проверки наличия ВПЛ по зарегистрированному месту пребывания для получения социальных выплат.

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