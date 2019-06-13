«Ольха» прошла испытания: Полученное оружие значительно повысит боевые возможности ВСУ (Фото). Новости

Сегодня, 13 июня, в Одесской области прошел заключительный этап государственного испытания ракетного комплекса «Ольха» («Вільха»). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
«Мы завершили государственное испытание системы и реактивного боеприпаса к нему "Ольха-Р". Особенности системы и боеприпаса в том, что, во-первых, она значительно превышает тактико-технические характеристики таких типов зарубежного производства. Во-вторых, появилась возможность корректировать траекторию полета, значительно повысилась точность этого боеприпаса. Важно, что комплектующие как для системы, так и для боеприпаса – полностью украинского производства. После отработки акта и завершения рассмотрения всех аспектов испытания, я планирую в ближайшее время подписать приказ по поставке на вооружение Вооруженных Сил Украины и комплекса, и боеприпаса», – сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, присутствующий на испытаниях.
Кроме того, по словам министра обороны, до конца года планируется завершить государственные испытания боеприпасов «Ольха-М» и крылатой ракеты «Нептун». «Не только ракеты, но и в целом комплексов. Это очень важная задача. Мы определяем необходимые ресурсы для того, чтобы максимально обеспечить возможности нашего Киевского конструкторского бюро "ЛУЧ"», – добавил он.
Как сообщается, испытания ракетного комплекса «Ольха» прошли успешно. «Оружие, которое мы получим в ближайшее время, значительно повысит боевые возможности Вооруженных Сил Украины. Поздравляю украинский народ с такими достижениями!», – отметил Степан Полторак.
Напомним, ВСУ в последнее время получили 120 новых образцов техники, которые ранее не были на вооружении.
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