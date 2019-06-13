На Луганщине вынесен приговор злоумышленнику, пытавшемуся перевезти в РФ оружие и боеприпасы. Новости

В Луганской области суд признал виновным и приговорил к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы гражданина Украины за попытку контрабанды оружия и боеприпасов в Российскую Федерацию. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как установило досудебное расследование и судебное разбирательство, в ноябре 2018 года мужчина направлялся в автобусе по маршруту Бахмут (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) – Краснодар (РФ) через таможенный пост «Просяное» (Марковский р-н, Луганская обл.), при этом имея в личной сумке оружие и боеприпасы.

Во время прохождения контроля на таможенном посту «Просяное» у мужчины были обнаружены и изъяты правоохранителями автомат Калашникова АК-74, 2 магазина к АК-74, 2 гранаты РГД-5 и 60 патронов к АК-74 калибра 5,45 мм.

«На основании постановления суда к фигуранту применена мера пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении.

Приговором Марковского районного суда Луганской области злоумышленник признан виновным в совершении преступления по факту ношения и хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины) и завершенного покушения на контрабанду оружия и боеприпасов (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 УК Украины). Злоумышленнику назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы.