Минские предложения Кучмы: В ОБСЕ надеются, что «игроки» поддержат. Новости

В ОБСЕ приветствуют инициативы Леонида Кучмы, озвученные на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, и призывают всех участников переговоров их поддержать. Об этом во время брифинга с министром иностранных дел Украины Павел Климкин сказал глава ОБСЕ Мирослав Лайчак, передает « УНН » .

«Я только приветствую то рабочую атмосферу, которая возобновилась в Трехсторонний контактной группе, и также поздравляю четыре инициативы, которые были озвучены вторым президентом Украины Леонидом Кучмой», – сказал Лайчак.

По его словам, в этих инициативах «заложен определенный потенциал, который может изменить всю риторику конфликта» на Донбассе. «Мы надеемся, что все игроки на этой арене поддержат эти инициативы», – добавил дипломат.

Напомним, ранее Кучма обсудил с главой делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт весь спектр гуманитарных и социальных вопросов, касающихся Донбасса.

Как сообщалось ранее, 5 июня в Минске, впервые за 1,5 месяца, состоялось заседание ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными. Кроме того, 10 июня планировалось начать разведение сил на участке в Станице Луганской (Луганская обл.).