Конфликт на Донбассе: Глава ОБСЕ назвал девять шагов для урегулирования . Новости

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак и министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудили девять шагов урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом Лайчак заявил в Киеве, передает корреспондент «РБК-Украина».

Также эти шаги по урегулированию ситуации на Донбассе Лайчак обсуждал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. «Во время своего первого визита я подготовил девять конкретных мер или шагов, которые я сегодня обсуждал с Павлом Климкиным. Также ранее эти самые шаги я обсуждал с министром Лавровым. Среди них - ремонтные работы в Станице Луганской, защита объектов гражданской инфраструктуры, проведение разминирования в гуманитарных целях, открытие дополнительных пунктов въезда-выезда, обмен удерживаемыми лицами, восстановление пассажирского сообщения через линию соприкосновения...», – рассказал Лайчак.

Он отметил, что первым шагом к урегулированию ситуации на Донбассе должно быть прекращение огня. «К сожалению, с момента моего первого визита в январе в Украине мало изменилось с обеих сторон линии соприкосновения», – добавил он.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ приветствуют инициативы Леонида Кучмы, озвученные на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, и призывают всех участников переговоров их поддержать.